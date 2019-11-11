Что стоит за компанией по реабилитации басмачества в Кыргызстане?

Группа депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики недавно предложила изменить законы государства для того, чтобы восстановить добрые имена репрессированных в годы «красного террора и сталинских репрессий» (прямое цитирование депутатского документа) граждан.

Ну, и конечно, для покаяния государства перед жертвами. Никто и не спорит - реабилитация несправедливо осужденных и попавших под «каток» репрессивной и незаконной кампании – долг правового государства. И это надо делать постоянно, профессионально, и без истерических кампаний.





Здесь возникает несколько вопросов. И первый из них – почему именно сейчас возник это вопрос? Что такое произошло во внешнем фоне, чтобы озаботиться этим, призвать к покаянию, и конечно, к материальным свидетельствам оного - выплатам разного рода?



Ответ лежит на поверхности. В сентябре 2019 года принята резолюция Европарламента под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы». Чем «европейская память» отличается от исторической памяти можно только предполагать, но очевидно здесь исследованию фактов предваряют некоторые идеологические установки. И цель понятна. На место проведенного профессиональными историками исследования, доказывающего как европейские лидеры фактически провоцировали столкновение в Европе, и направляли остриё агрессии на восток – иначе зачем же сдали агрессору Австрию и Чехословакию еще в 1938 году - нужно поставить другие факты и другое время. А именно: что война началась в 1939 году после известного пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом. И ответственность этих стран за развязывание войны должна в «европейской памяти» быть равнозначной. И вслед за Германией получается должен каяться Советский Союз, и значит, его правопреемница Россия?





С Европарламентом и «европейской памятью» многое становится ясным, как только предполагаются истинные цели евродепутатов, но причем тут депутаты кыргызского парламента. Можно только высказывать предположения, однако синхронность действий с европейскими партнерами очевидна.



Относительно резолюции Европарламента можно утверждать, что перед нами классический феномен пост-правды, определяемой как «обстоятельства, при которых объективные факты менее влиятельны в формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям» [1]. Здесь главное добиться доминирования идеи в массовом информационном пользовании, например, в социальных сетях, в слухах, в «самоочевидных мнениях» и т.п.





До сих пор трактовки кривизны информационного пространства были вненаучными. Однако недавно опубликованная в журнале “Nature” работа «Информационные махинации и недемократические решения» экспериментально доказала, что:



во-первых, социальные сети искажают коллективное информационное пространство, следствием чего является искажение коллективных действий;



во-вторых, причина этого в сетевой топологии, определяющей информационные потоки, от которых зависят принимаемые людьми решения.



Значит, синхронизация действий в информационной сфере является эффектом, первое – сети, и второе - кривизны информационного пространства, когда «тяжелый шар» информации скатывается в заранее искривленное пространство, как в лунку падает биллиардный шар.





Однако бороться за разумный, а не «доверительный», основанный на групповой вере подход, нужно. Например, день памяти жертв политических репрессий отмечается каждый год 30 октября. Однако какой смысл вкладывают в это поминовение? Почти все публикации, затрагивающие вопрос о количестве репрессированных, можно отнести к двум группам. В первую из них входят произведения обличителей «тоталитарного режима», называющих астрономические многомиллионные цифры расстрелянных и посаженных. При этом многие люди упорно стараются не замечать архивных данных, в том числе и опубликованных, делая вид, что их как бы не существует. Для обоснования своих цифр они либо ссылаются друг на друга, либо просто ограничиваются фразами типа: «по моим подсчетам», «я убежден» и т.п.





Однако любой добросовестный исследователь, занявшийся изучением этой проблемы, быстро обнаруживает, что помимо «воспоминаний очевидцев» существует масса документальных источников: «В фондах Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР) выявлено несколько тысяч единиц хранения документов, относящихся к деятельности ГУЛАГа» .





Изучив архивные документы, исследователь убеждается, что масштабы репрессий, о которых мы «знаем» благодаря СМИ и социальным сетям (где правда – это то, что мы все говорим, как в известном произведении Р. Киплинга), не просто расходятся с действительностью, а завышены в десятки раз. Профессиональная этика историка-исследователя требует опубликовать найденные данные, однако нельзя одновременно прослыть сталинистом. В результате публикуется компромиссный вариант, в котором количество репрессированных подтверждено архивными документами, но одновременно делается реверанс в сторону Солженицына и Ко, чьи сведения можно отнести только к категории мнений, но не исторических знаний.





В этом плане призыв на круглом столе в Бишкеке к публикации архивных данных с комментариями профессиональных историков, о чем говорил проректор Дипломатической Академии КР Зайниддин Курманов, опирается на реальные исследования, на многолетнюю работу с документами. З.Курманов является исследователем, и профессионально занимался в свое время вопросами политических репрессий в Кыргызстане. А это уже профессиональное мнение, фактически, точка зрения историка по позиции. И понятно, что были и остаются еще вопросы, требующие дальнейших пояснений, изысканий и, наверное, реабилитации незаконно репрессированных деятелей.





Совсем другое дело призыв инициаторов информационной кампании из числа депутатов парламента. Здесь важен факт начала такого рода кампании. Почему именно сейчас, и почему депутаты ЖК КР VI созыва?





В обосновании говорится: «В ноябре 2017 года Кыргызская Республика была официально принята в число 75 стран – участниц международного партнёрства “Открытое правительство” (Open Government Partnership, OGP) и в рамках утверждённого правительством Национального плана действий взяла на себя обязательство реализовать ряд инициатив, в том числе по открытию архивной информации, касающейся политических репрессий 1918-1953 годов, и совершенствованию законодательства о реабилитации репрессированных» .





Казалось бы, ну и действуйте профессионально, опираясь на историков по позиции, и просчитывая последствия, если вы политики. А это означает, что надо проводить экспертизу программы международного партнерства на истинные цели предлагаемой десоветизации. При этом понятно, что адаптированные для кыргызстанской депутатской реальности цели подобной программы в 2019 году могут быть следующими:





1. В следующем году грядут парламентские выборы. Многие представители депутатского корпуса ищут варианты оказаться в списках «проходных партий». Пока нет ясности, что это за партии, но понятно, что проходной порог в 9% высокий, и надо оказаться в партии власти или ее союзнице, чтобы гарантировать себе депутатское будущее. Кстати, в списке инициаторов предложения есть имена тех, кто уже многократно за последние избирательные циклы перескакивал из партии в партию, делая это своим профессиональным умением.





2. Пока непонятно, с какими идеями выходить на публику, можно пользоваться ходовыми продуктами. Тем более, что они сулят несомненные выгоды: поддержку европейских структур, материальные вливания в формирование «евро-ориентированных» политических организованностей, продление политической жизни и т.п. Немаловажно, что сторонники многовекторной внешней политики прямо указывают на выгоду таких действий, когда можно поочередно получать поддержку от крупных игроков, борющихся между собой. Это особенно важно в момент подготовки нового соглашения Кыргызстана с США.





3. Эти ближайшие цели закрывают собой последствия очередной антисоветской кампании. Метят в Советский Союз, а попадают в Россию, как говорил один крупный ученый. Трагические страницы истории, заметим общей истории большой страны, пытаются заменить обвинениями, и часто в рамках националистического дискурса.



Задумываются ли над этим депутаты ЖК КР, не будем предполагать, но считаем, что каждому должно воздаться по делам его. И пора уже чётко ставить точки на «ё».



Источник - ia-centr.ru

