«Слова о готовности энергокомпаний к ОЗП на 100 процентов – просто ложь»

Эксперт по ТЭК напомнил, что отключения электроэнергии из-за превышения установленного лимита и есть «веерные отключения», которых якобы «не будет»

Слова первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова о том, что энергокомпании готовы к ОЗП 2019-2020 на 100 процентов, не соответствуют действительности. Об этом Vesti.kg сказал эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев.

Он напомнил, что 2 мая 2019 года вышло постановление правительства №210 о подготовке к ОЗП населения и субъектов экономики, которое определило лимиты электроэнергии по регионам и городам Бишкек и Ош. 14 октября вышло уточняющее постановление, где указано, что превышение установленного уровня потребления повлечет за собой отключение электроэнергии.

25 октября Боронов заявил в парламенте о полной готовности к зимнему периоду.

- Но введение лимитов – это и есть ограничение, - говорит Умбеталиев. – Нас не ограничивают в покупке хлеба, потому что его достаточно. А введение лимита на потребление электроэнергии говорит о том, что вырабатываемой недостаточно для полного удовлетворения нужд населения и хозсубъектов. Поэтому слова о 100-процентной готовности – просто ложь.

Эксперт обратил внимание на перебои в энергоснабжении, о которых в последнее время часто сообщают распредкомпании. По его словам, без электричества периодически остаются села и даже целые районы.

- Это говорит об энергетическом кризисе, - уверен Расул Умбеталиев. – С 1 октября никаких ремонтных работ быть не должно. Об аварийной ситуации тоже не сообщают. В чем же тогда причина отключений?

Он указал, что выделенного, например, Бишкеку на январь объема – 475 млн кВт/ч – будет явно недостаточно. По словам эксперта, обычно столица потребляет около 700-800 млн кВт/ч в месяц.

- Веерные отключения, которых «не будет», уже начались, - заявляет Умбеталиев. – А как еще назвать отключение электроэнергии в целом районе?,

Также он предупредил, что если к весне 2020 года объем воды в Токтогульском водохранилище вопреки планам Национальной энергетической холдинговой компании и «Электрических станций» будет меньше 11 млрд кубометров, то к ОЗП 2020-2021 критическая ситуация обострится.

Недавно стало известно о том, что в осенне-зимний отопительный период 2019-2020 годов всем регионам Кыргызстана установили лимиты потребления электроэнергии. Об этом говорится в подписанном премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым постановлении правительства «О ходе подготовки отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов».

Economist.kg отмечает, что в Бишкеке, например, максимальный лимит потребления в январе 2020 года установлен в объеме 475 млн кВт/ч.

30 октября первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил в ЖК, что дефицита электроэнергии этой зимой не ожидается, поэтому веерных отключений не будет.

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