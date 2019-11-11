«Если данные паспортов будут продавать, то все террористы станут гражданами Кыргызстана»​ ​

Эксперт раскритиковал инициативу Минюста о том, чтобы предоставлять базу данных паспортов частным компаниям

Если Минюст примет решение передать базу данных паспортов граждан КР банкам, мобильным операторам и частным нотариусам, то правоохранительные органы только и будут заниматься расследованием дел по факту мошенничества. Таким мнением с Vesti.kg поделился независимый эксперт Турат Акимов.​

- Любой недобросовестный нотариус может воспользоваться паспортными данными чужого человека, – предположил он. – Если есть данные паспорта, то можно, например, оформить какой-нибудь договор на несколько дней и совершить мошенничество. Потом людям придется доказывать, что это не они совершили преступление, а милицию завалят заявлениями.​

Турат Кудайбергенович добавил, что​ в Кыргызстане и так хватает проблем с контролем паспортов.​

- За границей часто у участников незаконных организаций имеются паспорта нашей страны, – сказал он. – А если данные личных документов можно будет купить, то тогда, вообще, все террористы окажутся гражданами Кыргызстана.

Поясним, что Министерство юстиции разработало проект постановления, в котором будут прописаны нормы продажи персональных данных граждан частным нотариальным конторам, частным нотариусам, а также банкам и операторам мобильной связи.

Предоставление информации из Государственного реестра о действительных и недействительных национальных паспортах граждан будет основываться на законе об информации персонального характера. Человек должен будет дать письменное согласие на передачу его персональных данных третьим лицам.

В ведомстве полагают, что подобные данные помогут​ создать благоприятные условия для работы банков, финансовых учреждений, нотариусов и операторов мобильной связи.



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