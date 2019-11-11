Самат Курманкулов начал самостоятельно ходить и говорить

По словам врачей, начальник ГУВД Чуйской области прорабатывает верхние и нижние конечности

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов начал самостоятельно говорить и ходить. Об этом Vesti.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Он начал потихоньку ходить, - сказали в Минздраве. - Встает, прорабатывает верхние и нижние конечности. Кроме того, он начал самостоятельно говорить.

Напомним, Самат Курманкулов 7 августа во время спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Позже Минздрав отмечал положительную динамику в состоянии Курманкулова. Сообщалось, что глава областного ГУВД разговаривал с помощью голосообразующего аппарата.

Вести