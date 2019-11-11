За сжигание листвы предусмотрен штраф до 23 тысяч сомов

Мэрия Бишкека призвала горожан не топить печи мусором и пластмассой, предупредив, что для нарушителей будет наложен штраф.
Сообщается, что ежедневно Санитарно-экологическая инспекция города Бишкека и сотрудники районного акимиата следят за ситуацией в городе. С похолоданием были выявлены факты, когда в печках сжигали пластмассу и мусор. Согласно статье 71 кодекса о нарушениях, для частных лиц, сжигающих мусор, предусмотрен штраф в размере 5,5 тысячи сомов, а для юридических лиц штраф достигает 17 тысяч сомов. Если сжигается промышленный мусор или листва, то штраф для частных лиц составляет 7,5 тысячи сомов, а для юридических лиц – 23 тысячи сомов.
Источник: газета «Азия news» №43 от 07.11.2019 / стр. 1, gezitter. org
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