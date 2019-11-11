Подозреваемый в коррупции Пирматов теперь предаст Сулайманова?

У нас были вопросы к депутату Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Исхаку Пирматову.

Он может на них ответить, как большой политик, если только не будет зазнаваться…

Разве не Азиз Турсунбаев в свое время сделал Исхака Пирматова человеком, назначил его на должность, когда тот ходил на улице? Как оказалось, время показывает, кто есть кто. Как вы оцениваете то, как Пирматов сильно разбогател на «Кыргызнефтегазе», затем не постеснялся предать старшего брата, стал его оппонентом, оспаривал голоса в Ала-Букинском районе?

Разве неправда то, что в одно время Пирматов был в самом центре интриг во фракции «Республика», когда снимали с должности лидера фракции Канатбека Исаева? Впоследствии господин Канат только качал головой, когда вспоминал этот бессовестный поступок. Разве можно предавать соратников и друзей?

Вернемся к последним интересным событиям. Правда ли то, что отношения между лидером фракции «Бир Бол» Алтынбеком Сулаймановым и депутатом Исхаком Пирматовым охладели? Говорят, Исхак прикинул шансы «Бир Бола» на выборах, решил встать на сторону Торобая Зулпукарова и через него прийти в парламент. Здесь мы можем отмотать назад пластинку. В V созыве, когда Омурбек Текебаев гневно поднял вопрос о том, что Исхак Пирматов подозревается в коррупции, а Генпрокуратура готовилась взять его под арест, именно Алтынбек Сулайманов заступился за него, взял под свой контроль общественное мнение, воспользовался связями в аппарате президента, в общем, уберег от тюрьмы. Разве будет мало целовать пятки господину Алтынбеку до конца жизни за такое добро? Что скажет народ, когда увидит, как он променял друга, заступившегося за него на Торобая Зулпукарова? Если общественность начнет плеваться, образуется озеро…

Все интересное впереди. Пока что мы ведем себя сдержанно и задаем вопросы. Придет время и мы будем настойчивее…

Источник: газета «Азия news» №43 от 07.11.2019 / стр. 3, gezitter. org