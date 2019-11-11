Рыскелди Момбеков, депутат ЖК от фракции СДПК: «Может, мне отстраниться от политики, отдохнуть, заняться хозяйственными делами?..»

Р. Момбеков: Я должен был пригласить этих людей на чай, поздравить их.

— Рыскелди байке, сильно политизировали то, как вы пригласили к себе домой Текебаева. Ситуацию рассматривают с различных ракурсов. Разве чаепитие политиков является такой серьезной темой для разговора?

— Мы в одно время двигались в политике с лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Чиркешовичем, лидером фракции Алмамбетом Насыркановичем. Эти люди, включая Дуйшена Чотонова пострадали. Пережили тяжелые времена, будучи обвиненными в преступлении. Хотя от уголовного преследования они не избавились, но дела у них постепенно наладились. Я должен был пригласить этих людей на чай, поздравить их. У меня не представлялось случая с тех пор, как Текебаев вышел из тюрьмы. Я не присутствовал на его судебных заседаниях, чтобы это не превратили в политику. На свадьбе сына Руслана Казакбаева в ходе беседы я им сказал: «Вы пережили трудности, хотел вас поздравить, приглашаю на чай к себе домой». Они правильно это приняли и сказали, когда смогут. Приготовил чай на самоваре, накрыл на стол и угостил. За чаем беседовали на различные темы, смеялись, секретничали.

— Были и те, кто сказал, что на предстоящих выборах вы пойдете по списку партии «Ата Мекен»…

— О выборах мы и не говорили. К слову, каждый из нас выразил свое мнение относительно 9-процентного барьера. Текебаев тоже не задавал вопросов относительно выборов. До самих выборов еще много времени. Никто не знает, как изменится политическая ситуация. Поэтому предложений и торгов по выборам не было. К тому же я был членом только одной партии. Был в СДПК до последних ее дней. Если у партии действительно нет будущего, если будет поставлена точка и она не сможет пойти на выборы, а я решу, что хочу пойти на выборы, то рассмотрю иные варианты. С Текебаевым у нас всегда было политическое сотрудничество, как у брата с братом.

— Вы не совсем уверенно говорите об участии на следующих выборах. Можете и отказаться от участия?

— Будет неправильно, если я сейчас буду утверждать, что буду участвовать на следующих выборах. Потому что я до конца не отработал свой депутатский срок. Когда определятся с порядком проведения выборов, уточнятся списки партий и кандидатов, я смогу сказать – буду участвовать или нет. Пока рано давать прогнозы. По правде говоря, сейчас во мне доминирует мнение о том, чтобы отказаться от участия на следующих выборах…

— Почему?

— Потому что за последние пять лет у меня многократно увеличилось число сторонников, но в то же время я нажил немало врагов. Из-за них у меня стало больше заболеваний. Во-первых, подумываю о том, чтобы спокойно работать и заботиться о своем здоровье. Я в политике нахожусь на протяжении 20 лет. В 2000 году воодушевленный своими избирателями в Кара-Бууре я попал в политику и с тех пор не уходил из нее. Все больше возникаю мысли из серии: «Может, мне отстраниться от политики, отдохнуть, заняться хозяйственными делами?»

Источник: газета «Азия news» №43 от 07.11.2019 / стр. 7