В Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова     

В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Об этом пишут турецкие СМИ.
Сообщается, что накануне вечером в саду отеля в Стамбуле в районе Фатиха неизвестный выстрелил в гражданина Китая Саймаити. От полученных ран он умер в больнице.
Имя Айеркена Саймаити упоминалось в связке с Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, следы вывода денег привели к семье Матраимовых — один из отправителей крупной суммы из КР Айеркен Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.
Искендер Матраимов заявил 24.kg, что их семья не имеет никаких связей с Саймаити.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/134458/
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