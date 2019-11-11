Врач устраивала беременным выкидыши китайскими таблетками. Вынесен приговор

Балыкчынский городской суд вынес приговор врачу ЦСМ, которая прописывала беременным таблетки, провоцирующие выкидыш.
Постановление размещено на сайте Верховного суда.
Врач, назначавшая беременным таблетки для выкидыша, работает в частном кабинете. Видео 3
Ранее медика обвинили по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в незначительном размере", "Покушение на ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", "Покушение на незаконные производство и реализацию лекарственных средств".
Врач признана виновной. Она получила штраф в размере 180 тыс. сомов. А также суд применил в отношении медика пробационный надзор на 3 года.
Напомним, врача Центра семейной медицины №95 Балыкчы обвинили в продаже неизвестных китайских таблеток, провоцирующих выкидыш.
По данным СМИ, об этом стало известно после того, как медик поставила неверный диагноз и прописала эти таблетки 24-летней беременной. Пострадавшая утверждает: врач поставила ей диагноз "замерший плод" и за 2 тыс. сомов продала неизвестные таблетки. К счастью, женщина решила перепроверить диагноз у других специалистов и обратилась в несколько столичных частных клиник. Там заверили, что с плодом все в порядке и беременность протекает нормально. Женщина обратилась в милицию, сотрудники правоохранительных органов нашли и других пострадавших от действий врача.
Из ЦСМ врач была уволена сразу после начала следственных мероприятий. Позже появилась информация, что она продолжает работать в территориальной больнице города. Однако, как заверили в Минздраве, ее уволили и оттуда. Пока шло следствие, врач открыла частный кабинет на территории ЦСМ и принимала пациентов.
URL: https://kaktus.media/400811
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!