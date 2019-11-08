Азизбек Турсунбаев принес извинения журналистке

Депутат Азизбек Турсунбаев принес извинения журналистке за свой грубый ответ.

«Проявил грубое отношение к задавшей вопрос девушке, что создало неудобство. Я не был расположен давать интервью, спешил в больницу. Пусть меня простит моя сестренка Айзирек», — сказал депутат.

Напомним, вчера Турсунбаев взорвал соцсети. Он грубо отреагировал словами «Иди отсюда!» на вопрос журналистки сайта Кloop.kg относительно того, как он получил участок в парке Ататюрка. После выхода в соцсетях видео с грубым поведением депутата, общественность возмутилась, ряд активистов выразили намерение сегодня в 10:00 прийти к Жогорку Кенеше и потребовать сдачи мандата Азибеком Турсунбаевым. Народный избранник не стал доводить до такого и попросил прощения.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org