Кто избил директора «Кыргызкомура»

31 октября ночью был сильно избит неизвестными директор государственного предприятия «Кыргызкомур» Канатбек Ашырбаев.

Об этом сообщила пресс-секретарь упомянутого предприятия Жийде Зоотбекова.

По ее словам, когда Ашырбаев выходил из тренировочного зала в микрорайоне «Тунгуч», двое неизвестных людей в маске на него напали. После медосмотра состояние Ашырбаева было оценено как удовлетворительное. 1 ноября он вышел на работу.

«Ему наложили швы. Состояние его стабильное. Работа «Кыргызкомура» не приостановлено из-за нападения на директора», — сообщили из пресс-службы.

В данное время факт нападения расследуют сотрудники Октябрьского РОВД.

По дошедшей до нас информации, нападение на Ашырбаева может быть связано с тем, что он установил весы на угольном разрезе Кара-Кече. Это говорит о том, что угольное месторождение находится под контролем криминала и они не хотят, чтобы каждая тонна вывозимого угля была под учетом и за нее платили налог государству.

Такая ситуация наблюдается не только на Кара-Кече, но и во всех угольных месторождениях страны. Другими словами, судьи, прокуроры, акимы, мэры, представители криминального мира имеют долю с добываемого угля. Особенно рэкетиров много на угольных шахтах Сулюкты, где тонна угля стоит 7-8 тысяч сомов. В общем, если глава государства не заинтересуется ситуацией, то стоимость угля будет расти с каждым днем, государство рискует потерять миллионы сомов.

Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 06.11.2019 / стр. 2, gezitter. org