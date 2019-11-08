Мясо превращается в нефть для Кыргызстана

По данным Министерства экономики, сейчас по стране зарегистрированы и функционируют 296 предприятий по переработке мяса.
Кроме того, работают и мини-цехи, которые не совсем соблюдают санитарные нормы и далеки от современных технологий. Во всех этих предприятиях мясо обрабатывается, хранится и продается. Цены на говядину на рынках Бишкека подскочили до 430-450 сомов за килограмм.
Скотобойни пора модернизировать и доводить до уровня международных стандартов. С этой целью удалось добиться соглашения с Исламским банком развития о совместной разработке технико-экономического обоснования для строительства современного халяльно-мясного парка. Халяль стандарт будет впоследствии распространен и на другие продукты питания.
В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством экономики, Исламский банк развития готов выделить на эти цели 380 тысяч долларов. А кыргызская сторона должна вложить в это 50 тысяч долларов. Эти деньги будут направлены на изучение проекта и на логистические расходы. После подготовки технико-экономического обоснования будут выбирать землю, где отстроят халяльно-мясной парк.
По стране работают 34 точки по убою скота, но только 3 из них соответствуют ранее утвержденным 5 стандартам.
Кыргызстан экспортирует в Иран, Вьетнам и арабские страны 1,5 тысячи тонн мяса в год. По стране 53 субъекта получили халяльную лицензию. Исламский банк развития после разработки технико-экономического обоснования «халяльно-мясного парка» готов выделить на реализацию проекта до 10 млн долларов. Если бы правительство перестало экспортировать мясо в сыром виде, а взяло бы в свои руки его переработку, например, консервирование, то мы бы получали от скотины столько же прибыли, сколько от нефти.
Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 06.11.2019 / стр. 2, gezitter. org
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