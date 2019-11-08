Разворовываются возвращенные деньги?

Мы не можем утверждать. Но политолог Кайрат Осмоналиев предположил, что возможно нецелесообразно тратятся деньги с открытого по инициативе президента Сооронбая Жээнбекова счета, где должны были собираться деньги, возвращенные с коррупционеров.

По его словам, идея открытия специального счета была правильной. Но граждане должны быть проинформированы о том, как расходуются деньги со счета. Нужно показать людям, что изъятые в результате финансовых правонарушений деньги используются целесообразно. Это практикуется во многих странах мира. Эксперт вовсе предлагает запустить специальный сайт, чтобы было видно – сколько денег на счету. Тогда граждане могут зайти на сайт, в режиме онлайн узнавать, куда были перечислены украденные у государства деньги, на что они были потрачены. Во-первых, это предотвращает нецелесообразное использование денег, во-вторых, повышает доверие к правительству.

К словам господина Кайрата следует прислушаться. Иначе кто гарантирует, что возвращенные от коррупционеров деньги не будут вновь украдены и не осядут в чьих-то карманах?

Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 06.11.2019 / стр. 5, gezitter. org