Цифры и факты: День информации и печати

Бишкек, “Саясат. kg”. В 1925 году в типографии г.Пишпека изданы 8 наименований книг. В том же году 30 книг общим тиражом100 тыс. экземпляров было выпущено в гг. Москва, Ташкент и Пишпек.
В 2019 году кыргызской печати, кыргызской журналистике исполняется 95 лет.Профессиональный праздник всех работников СМИ, полиграфии, радио и телевиденияустановлен Постановлением Правительства Кыргызской Республики 1 ноября 1993 года в день выхода в свет первого номера национальной газеты “Эркин-Тоо” (ныне “Кыргыз Туусу”) – 7 ноября 1924 года.
Становление и развитие книгоиздания в Кыргызстане началось с середины 20-х годов XXв., когда в республике, в основном, завершился процесс создания национальной письменности и первых печатных органов на кыргызском языке. Издание художественных текстов, книг на кыргызском языке осуществлялось и до создания национального книгоиздания, но за пределами Кыргызстана.
В 1925 году в типографии г.Пишпека изданы 8 наименований книг. В том же году 30 книг общим тиражом100 тыс. экземпляров было выпущено в гг. Москва, Ташкент и Пишпек.
В 1926 году на первом собрании Кыргызского государственного управления делами печати основано издательство «Кыргызмамбас» («Киргосиздат»). В течение первого года его деятельности было издано 26 наименований книг общим тиражом около 66 тыс. экземпляров.
В 30-е годы отечественное книгоиздание значительно продвинулось в своем развитии, что было обусловлено совершенствованием производственно-технической базы книгоиздания.
Книгоиздательская деятельность в 60-80-е годы, в основном, осуществлялась издательствами «Кыргызстан», «Мектеп», «Илим», «Адабият».
В 2018 году изданы 1,5 тыс. экземпляров наименований книг, общим тиражом 1 млн. 770 тыс. экземпляров, из них на кыргызском языке около 945 тыс. экземпляров.
Кроме того, в 2018 году было выпущено 38 журналов, из которых 8 - на кыргызском языке, годовым тиражом в количестве 366 тыс. экземпляров, из которых 308 тыс. экземпляров, или 84 процента - на кыргызском языке.
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