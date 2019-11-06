В Бишкеке с 11-го этажа строящегося дома спрыгнула девушка.

В центре Бишкека с 11-го этажа строящегося дома на пересечении улиц Тыныстанова и Киевской спрыгнула девушка.

Информацию подтвердили в ГУВД. На место происшествия, по данным правоохранителей, прибыл экипаж патрульной службы милиции. Внизу был строительный мусор из пенопласта, на который девушка и упала. Её в срочном порядке госпитализировали в больницу.



delo.kg