Жээнбеков предложил присвоить имя Усубалиева одному из районов Бишкека.

Президент отметил, что разработка и реализация проектов строительства многих зданий в столице находились под личным контролем Усубалиева.



Имя первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева необходимо присвоить одному из четырех районов Бишкека, заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.



Как сообщила пресс-служба президента, он выступил на торжественном мероприятии в филармонии по случаю 100-летия со дня рождения видного государственного и общественного деятеля.



Жээнбеков отметил, что считает правильным присвоение имени Усубалиева Старой площади (перед Домом правительства), где он не раз принимал праздничные парады. По словам главы государства, юбилей национального лидера, в течение четверти века (1961–1985) руководившего республикой и сумевшего поднять ее на высокую ступень развития, является ярким событием. За эти годы в Киргизии начала развиваться промышленность, были построены гидроэлектростанции, заводы, фабрики, предприятия легкой промышленности.



Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в мероприятии, приуроченного к празднованию 100-летия видного политического деятеля Кыргызской Республики Турдакуна Усубалиева на главной площади города Нарын



Президент подчеркнул, что вопросы проектирования, финансирования и строительства международного аэропорта "Манас", площади Ала-Тоо, Национальной филармонии, Кыргызского драматического театра, Русского драматического театра, Дома правительства, Академии наук, Центральной библиотеки, Исторического музея, Государственного цирка, здания органов госбезопасности и обороны находились под личным контролем Усубалиева. При нем же были построены несколько микрорайонов и сданы в эксплуатацию сотни тысяч квартир. В республике появились новые больницы, места отдыха, высшие учебные заведения, социальные объекты.



Жээнбеков также перечислил другие заслуги Усубалиева по всем направления развития государства.

sputnik.kg