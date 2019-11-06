В Кыргызстане ожидается понижение температуры и снег.

МЧС объявило штормовое предупреждение

Сегодня в Кыргызстане ожидается понижение температуры, в отдельных районах до минусовых значений. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

Так, в Чуйской, Таласской долинах ночью до -5 градусов, днем +1...+6, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12, в предгорных районах ночью до -5, днем +2...+7 градусов, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ночью -7...-2, днем -1...+4 градуса, в горных районах ночью до -9, днем до -5 градусов, в высокогорных районах ночью -15...-10, днем -6...-1.

6 и 7 ноября в отдельных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей снег, по остальной территории без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей временами туман. На горных участках дорог снежный накат, гололедица.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

VESTI.KG