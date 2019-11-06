В Бишкеке перекресток Горького — 7 Апреля станет кольцевым с 8 ноября.

На месте будут дежурить инспекторы управления обеспечения безопасности дорожного движения, которые изучат результаты нововведения.
C 8 ноября на пересечении улиц Горького и 7 Апреля в Бишкеке будет организовано круговое движение — кольцевая дорога, сообщила пресс-служба мэрии.
Муниципалитет предупреждает, что в этот день движение на участке может быть затруднено.
Над пилотным проектом изменения схемы движения работают специалисты Управления капитального строительства мэрии, муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" и сотрудники УОБДД столицы.
На пересечении указанных улиц будут отключены светофоры и установлены соответствующие дорожные знаки. В центре установят бетонные конструкции, которыми обозначат кольцо. Видеокамеры "Безопасного города" на данном перекрестке также будут временно отключены.
На крупных перекрестках Бишкека хотят организовать круговое движение
На данном участке будут дежурить и следить за трафиком автоинспекторы. Если опыт окажется успешным, схема движения на перекрестке останется кольцевой. В этом случае в следующем году будут проведены дорожные работы по реконструкции перекрестка.
Подобные работы планируется провести и на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля. Работа по разгрузке улиц проводится по поручению мэра Азиза Суракматова.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!