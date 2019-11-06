В Бишкеке карета скорой помощи попала в ДТП.  Двое детей госпитализированы.

В результате аварии пострадали пять человек
В Бишкеке карета частной скорой помощи столкнулась с легковым авто, в результате чего пострадали пять человек.
Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе ГУОБДД МВД, среди пострадавших двое детей.
- ДТП произошло на пересечении улиц Московская и Турусбекова, - проинформировали в милиции. - Mercedes-Benz Sprinter (машина скорой помощи, - прим.ред.) совершила столкновение с автомобилем марки Suzuki Liana. В результате аварии пять человек обратились за медицинской помощью. Двое из них дети. Они были госпитализированы.
Сообщается, что пострадали водители скорой помощи, автомобиля Suzuki Liana и четыре пассажира легкового авто.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!