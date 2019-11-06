В Бишкеке карета скорой помощи попала в ДТП. Двое детей госпитализированы.

В результате аварии пострадали пять человек

В Бишкеке карета частной скорой помощи столкнулась с легковым авто, в результате чего пострадали пять человек.

Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе ГУОБДД МВД, среди пострадавших двое детей.

- ДТП произошло на пересечении улиц Московская и Турусбекова, - проинформировали в милиции. - Mercedes-Benz Sprinter (машина скорой помощи, - прим.ред.) совершила столкновение с автомобилем марки Suzuki Liana. В результате аварии пять человек обратились за медицинской помощью. Двое из них дети. Они были госпитализированы.

Сообщается, что пострадали водители скорой помощи, автомобиля Suzuki Liana и четыре пассажира легкового авто.

VESTI.KG