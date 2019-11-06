Беременная кыргызстанка просит Жээнбекова снизить штрафы за нарушения ПДД 

По словам женщины, она получила уже семь «писем счастья», а зарплата у нее 4500 сомов
Кыргызстанка обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снизить штрафы за нарушения ПДД до 500 сомов. Видеообращение опубликовано в социальной сети Facebook.
Автовладелица рассказала, что ее заработная плата составляет 4500 сомов в месяц, муж работает водителем маршрутного такси и арендует транспорт.
«У меня четверо детей. Я еще и беременна сейчас. Денег хватает только на детей, не могу оплатить штрафы», - сказала она.
Женщина пояснила, что на данный момент у нее есть 7 неоплаченных штрафов.
«Было бы хорошо, если бы штрафы установили, учитывая зарплаты народа, снизили бы до 500 сомов. Хочу обратиться к Сооронбаю Шариповичу с просьбой проконтролировать этот вопрос», - добавила гражданка.
На вопрос о том, почему она нарушает правила дорожного движения, автоледи ответила, что «ситуация так сложилась».
VESTI.KG
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