Беременная кыргызстанка просит Жээнбекова снизить штрафы за нарушения ПДД

По словам женщины, она получила уже семь «писем счастья», а зарплата у нее 4500 сомов

Кыргызстанка обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снизить штрафы за нарушения ПДД до 500 сомов. Видеообращение опубликовано в социальной сети Facebook.

Автовладелица рассказала, что ее заработная плата составляет 4500 сомов в месяц, муж работает водителем маршрутного такси и арендует транспорт.

«У меня четверо детей. Я еще и беременна сейчас. Денег хватает только на детей, не могу оплатить штрафы», - сказала она.

Женщина пояснила, что на данный момент у нее есть 7 неоплаченных штрафов.

«Было бы хорошо, если бы штрафы установили, учитывая зарплаты народа, снизили бы до 500 сомов. Хочу обратиться к Сооронбаю Шариповичу с просьбой проконтролировать этот вопрос», - добавила гражданка.

На вопрос о том, почему она нарушает правила дорожного движения, автоледи ответила, что «ситуация так сложилась».



VESTI.KG