В Казахстане снимут мультфильм про «Чыпалак баатыра»

Кто автор идеи и когда картина выйдет в свет, пока неизвестно



Кыргызстанец Зарылбек Аликенов, известный в народе как «Чыпалак баатыр», сообщил, что в Казахстане про него снимут мультфильм.

В соцсетях мужчина выразил благодарность режиссеру анимационного фильма, но пока не уточнил, кто автор идеи и когда выйдет в свет картина.

«В скором времени начнется работа над мультсериалом про меня. Будет очень интересно», - отметил Аликенов.

Напомним, ранее «Чыпалак баатыр» заявил о своем намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах.



VESTI.KG