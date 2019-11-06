Снег и заморозки — погода в Бишкеке 6 ноября

В ночь на четверг столбики термометров в столице покажут 1…3 градуса мороза. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В среду, 6 ноября, в Бишкеке днем и ночью ожидается снег, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем 3-5 градусов тепла, в ночь на четверг возможен дождь со снегом, термометры покажут -1…-3.



sputnik.kg