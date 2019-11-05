Не хотите поработать на весенних каникулах? В КР ищут 24 тыс сотрудников

Для проведения переписи населения Национальный статистический комитет собирается нанять более 24 тысяч человек. Зарплата за 22 дня работы составит 7,5 тысячи сомов.



Национальный статистический комитет собирается нанять на работу более 24 тысяч человек, которые займутся сбором данных во время переписи населения. Об этом сообщила начальник управления статистической переписи и демографической статистики Нацстаткома Римма Чыныбаева.

Как отметила Чыныбаева, перепись населения будет проходить с 23 марта по 1 апреля 2020 года.

"У нас уже определена заработная плата — это около 7 500 сомов с учетом налогов. На руки люди получат примерно 6 400. Срок работы — 22 рабочих дня. Планируется, что перепись будет проходить во время весенних каникул, а значит, в ней могут принять участие учителя и студенты", — отметила она.

Чыныбаева добавила, что переписчики не будут работать с бумажными анкетами. Для них уже разработана специальная программа, которую нужно установить на телефон. Именно поэтому планируется набирать сотрудников, чьи сотовые телефоны поддерживают мобильную операционную систему Android 5.

sputnik.kg