Предприниматели подарили МВД два автомобиля

Строительная компания «Элит Хаус» и предприниматель Мирлан Исагалиев подарили МВД две автомашины.
Как сообщили в пресс-службе МВД, таким образом они поздравили сотрудников органов внутренних дел с 95-летием образования кыргызской милиции.
«В связи с проведением реформы в органах внутренних дел и запуском работы Управления патрульной службы милиции, которая будет заниматься обеспечением безопасности на дорогах, предприниматели решили внести свой вклад в реализацию проекта «Безопасный город»», - сообщили в МВД.
Руководство строительной компании «Элит Хаус» передало МВД автомобиль марки «Лада Гранта», предприниматель Мирлан Исагалиев – «Фольксваген».
В церемонии вручения автомашин принял участие заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов, начальники управлений и служб центрального аппарата МВД.
azattyk.kg
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