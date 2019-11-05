Предприниматели подарили МВД два автомобиля

Строительная компания «Элит Хаус» и предприниматель Мирлан Исагалиев подарили МВД две автомашины.

Как сообщили в пресс-службе МВД, таким образом они поздравили сотрудников органов внутренних дел с 95-летием образования кыргызской милиции.

«В связи с проведением реформы в органах внутренних дел и запуском работы Управления патрульной службы милиции, которая будет заниматься обеспечением безопасности на дорогах, предприниматели решили внести свой вклад в реализацию проекта «Безопасный город»», - сообщили в МВД.

Руководство строительной компании «Элит Хаус» передало МВД автомобиль марки «Лада Гранта», предприниматель Мирлан Исагалиев – «Фольксваген».

В церемонии вручения автомашин принял участие заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов, начальники управлений и служб центрального аппарата МВД.

azattyk.kg