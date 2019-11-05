В Бишкеке такси попало в ДТП — пострадала пассажирка

ДТП произошло на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик. В милиции отмечают, что такси при развороте столкнулось с минивэном.

В Бишкеке машина такси врезалась в столб, сообщил в Telegram-канале "Бишкек сегодня" очевидец и прислал фото после ДТП.

По его словам, авария произошла на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик во вторник, 5 ноября.



В пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения факт ДТП подтвердили.

"Автомобиль марки Honda Fit (такси) ехал по проспекту Жибек Жолу и при развороте на бульваре Эркиндик столкнулся с Stepwgn. На место выезжали инспекторы и скорая. Госпитализирована женщина с легкового авто", — рассказали в милиции.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, авто водворены на штрафстоянку. Назначены необходимые экспертизы.



sputnik.kg