В Бишкеке такси попало в ДТП — пострадала пассажирка

ДТП произошло на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик. В милиции отмечают, что такси при развороте столкнулось с минивэном.
В Бишкеке машина такси врезалась в столб, сообщил в Telegram-канале "Бишкек сегодня" очевидец и прислал фото после ДТП.
По его словам, авария произошла на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик во вторник, 5 ноября.
В пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения факт ДТП подтвердили.
"Автомобиль марки Honda Fit (такси) ехал по проспекту Жибек Жолу и при развороте на бульваре Эркиндик столкнулся с Stepwgn. На место выезжали инспекторы и скорая. Госпитализирована женщина с легкового авто", — рассказали в милиции.
Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, авто водворены на штрафстоянку. Назначены необходимые экспертизы.
sputnik.kg
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