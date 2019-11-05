ГКНБ задержал кыргызстанца по подозрению в участии в вооруженных действиях в Сирии

ГКНБ задержал по подозрению в участии в вооруженных действиях в Сирии уроженца Джалал-Абадской области, 1995 года рождения. Его разыскивали в рамках уголовного дела по статье «Наемничество».
По данным пресс-службы Госкомитета нацбезопасности, в 2015 году кыргызстанец выехал в Сирию, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в вооруженном конфликте против правительственных войск Сирии в составе бандформирований международных террористических организаций. Потом он под видом трудового мигранта скрывался на территории одной из стран СНГ.
Задержанный водворен в ИВС в городе Джалал-Абад. Ведется следствие.
azattyk.kg
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