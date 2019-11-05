Военнослужащий ГСИН скончался от удара током

В исправительном учреждении № 3 скончался рядовой Департамента охраны и конвоирования Госслужбы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 4 ноября солдат получил поражение электрическим током. Он скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. По факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

В 2018 году три сотрудника Департамента охраны и конвоирования ГСИН покончили жизнь самоубийством.

Сотрудники и солдаты Департамента охраны и конвоирования ГСИН охраняют такие пенитенциарные учреждения как колония №47 в Бишкеке, три колонии в селе Молдовановке Чуйской области, а также по одной колонии в других селах этой области, таких как Джаны-Джер, Беловодское и Петровка, а также одну в Джалал-Абаде.

sputnik.kg