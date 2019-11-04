На трассе Бишкек - Торугарт перевернулся грузовик. Мимо проезжал премьер Абылгазиев

Вчера, 3 ноября, на трассе Бишкек - Торугарт произошло ДТП. В это время проезжал кортеж с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков.
"Вчера на дороге Бишкек - Нарын - Торугарт перевернулся грузовик. Когда неравнодушные люди пытались помочь водителю и поднять машину, мимо проезжал премьер-министр Кыргызстана и остановился. Из автомашины к людям вышел премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и расспросил о состоянии водителя. Удостоверившись, что нет пострадавших, он все равно дал указание взять ДТП на контроль", - отметил Улан Джумаков.
Фото "Акипресс":
Фото "Акипресс"
URL: https://kaktus.media/400510
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!