На трассе Бишкек - Торугарт перевернулся грузовик. Мимо проезжал премьер Абылгазиев

Вчера, 3 ноября, на трассе Бишкек - Торугарт произошло ДТП. В это время проезжал кортеж с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

"Вчера на дороге Бишкек - Нарын - Торугарт перевернулся грузовик. Когда неравнодушные люди пытались помочь водителю и поднять машину, мимо проезжал премьер-министр Кыргызстана и остановился. Из автомашины к людям вышел премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и расспросил о состоянии водителя. Удостоверившись, что нет пострадавших, он все равно дал указание взять ДТП на контроль", - отметил Улан Джумаков.

Фото "Акипресс":

Фото "Акипресс"

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