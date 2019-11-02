Сооронбай Жээнбеков ответил на вопросы о клановом правлении и Райымбеке Матраимове

Глава государства провел встречу с руководителями СМИ

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с руководителями средств массовой информации и корреспондентами зарубежных СМИ, аккредитованных в стране.





В ходе мероприятия представители телеканалов, радио, газет и интернет-изданий задали ряд вопросов главе государства.





Сооронбай Жээнбеков ответил на вопросы о клановом правлении, имуществе экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова, а также об экстрадиции в Кыргызстан криминального авторитета Азиза Батукаева.





Клановое правление





«У нас уже было такое: управляли государством брат, сын, жена. Как бы вам ответить? Я понимаю такие опасения народа. Такого больше не будет. Ранее я уже говорил об этом. Все мои родственники, включая братьев, понимают. Они никогда не будут вредить мне. Я благодарен своим родителям. Они меня воспитали таким, какой я есть. Я после президентства хочу смотреть в глаза людям, не отводя их», - пояснил Жээнбеков.





Также он добавил, что если ему предоставят факты о вмешательстве в государственные дела его братьев, то он их накажет.





Райымбек Матраимов





«По Раиму все на меня хотели списать. Я его знаю, конечно. Когда я был избран губернатором, Азимбек Бекназаров поднял вопрос. Тогда Раим поднял таможенные сборы в Оше до 156 процентов. Его назначили в руководители. 24 ноября я вступил в должность главы государства. 23 ноября он ушел с поста замглавы ГТС. Но все продолжают пытаться прилепить его ко мне. Это неправильно. Он два года без работы. Его брат Искендер Матраимов, вы знаете, в парламенте», - ответил президент.





Отметим, что накануне Vesti.kg предложили своим читателям в социальных сетях сформулировать свои вопросы, на которые они желали бы получить ответ от главы государства. Одним из самых популярных был вопрос об имуществе Райымбека Матраимова.





Азиз Батукаев





«Он теперь гражданин Российской Федерации. Будет ли экстрадирован, пока не знаем, но мы снова отправим запрос в соответствующие органы», - прокомментировал Жээнбеков.





Напомним, что криминальный авторитет Азиз Батукаев был незаконно освобожден из нарынской колонии.





Обвинения по данному делу были предъявлены четырем подозреваемым - бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, бывшему генеральному прокурору Индире Джолдубаевой, бывшему советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и бывшему директору Центра гематологии Абдухалиму Раимжанову.





Также Сооронбая Жээнбекова спросили, есть ли в его планах провести референдум по расширению президентских полномочий, намерен ли он менять Конституцию. Он ответил: «А что? Так можно сделать?»





Глава государства заявил, что никаких референдумов по изменению Основного закона проводить не намерен, равно как и расширять свои полномочия.





По событиям в Кой-Таше 7-8 августа он отметил, что Алмазбека Атамбаева три раза приглашали на допрос в качестве свидетеля, надо было просто прийти и ответить на вопросы.





«Было требование следователей. Они действовали по закону. Никакой команды на силовой захват не было», - сказал Жээнбеков.





«Понесет ли кто-нибудь ответственность за штурм дома Атамбаева и допущенные жертвы?» — еще такой вопрос задали на встрече.





«Если я озвучу свое мнение, кто виноват, то все скажут, что я вмешиваюсь в следствие, в работу государственной комиссии по изучению событий в селе Кой-Таш. Работает комиссия. Следствие идет. Я сейчас скажу, но это мое мнение. Мнение президента. Давайте дождемся окончания работы комиссии. Свое заключение она представит депутатам парламента. В Жогорку Кенеше будут заслушаны итоги ее работы», - ответил президент.





Прозвучал также вопрос о повышении пошлин в рамках ЕАЭС в 2020 году. А в частности, будут ли попытки как-то решить этот вопрос на уровне глав государств.





«По ЕАЭС другой дороги нет, мы должны работать в рамках единого рынка», - пояснил Сооронбай Жээнбеков.





Также ему был задан вопрос об инвестиционном климате в горнорудной отрасли: «В рамках кампании по борьбе с коррупцией государственные органы опасаются брать ответственность за какие-либо решения. Как следствие, горнорудные компании остаются один на один со своими проблемами. Какие меры принимаются государством для того, чтобы помочь инвесторам?».





Отвечая на вопрос, глава государства сказал, что во многих горнорудных компаниях нет государственной доли, а нужно учитывать интересы народа. Тем не менее он попросил предоставить конкретные факты жалоб со стороны инвесторов для содействия решению их проблем.

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