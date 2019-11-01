Турсунбеков тоже сядет в тюрьму?

Собираются возобновить приостановленное уголовное дело по Бишкекскому ликеро-водочному заводу, возбужденное в отношении бывшего спикера парламента, ныне депутата Чыныбая Турсунбекова.
Генпрокуратура отменила постановление 2014 года Следственного управления ГКНБ, которым было приостановлено возбужденное в 2012 году уголовное дело о незаконной приватизации завода. Спецслужба возобновит досудебное производство. А это может привести к тому, что в отношении Чыныбая Турсунбекова возбудят уголовное дело. В свое время оцениваемый в 183,4 млн сомов завод, расположенный на 2 гектарах земли в центре столицы, был продан за 66,5 млн сомов, чем был нанесен серьезный ущерб государству. Уголовное дело возбудили, но приостановили. В то время депутат от партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев обвинял коллегу в том, что он купил завод при сомнительных обстоятельствах.
Источник: газета «Фабула пресс» №39 от 01.11.2019 / стр. 3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!