Турсунбеков тоже сядет в тюрьму?

Собираются возобновить приостановленное уголовное дело по Бишкекскому ликеро-водочному заводу, возбужденное в отношении бывшего спикера парламента, ныне депутата Чыныбая Турсунбекова.

Генпрокуратура отменила постановление 2014 года Следственного управления ГКНБ, которым было приостановлено возбужденное в 2012 году уголовное дело о незаконной приватизации завода. Спецслужба возобновит досудебное производство. А это может привести к тому, что в отношении Чыныбая Турсунбекова возбудят уголовное дело. В свое время оцениваемый в 183,4 млн сомов завод, расположенный на 2 гектарах земли в центре столицы, был продан за 66,5 млн сомов, чем был нанесен серьезный ущерб государству. Уголовное дело возбудили, но приостановили. В то время депутат от партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев обвинял коллегу в том, что он купил завод при сомнительных обстоятельствах.

Источник: газета «Фабула пресс» №39 от 01.11.2019 / стр. 3