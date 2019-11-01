Омурбек Бакиров, депутат ЖК, фракция СДПК: «Мы не приобрели выгоды от вступления в Таможенный союз, напротив, проиграли»

Говоря открыто, стало тяжело только простым крестьянам.

— Прошло 4 года, как Кыргызстан стал членом ЕАЭС, какую выгоду мы получили?

— Мы не приобрели выгоды от вступления в ЕАЭС, напротив, проиграли. Вот это горькая правда, что мы в течение 4 лет не можем вывезти на рынки Евразийского союза продукцию отечественных производителей. Говоря открыто, стало тяжело только простым крестьянам.

В этом виновато правительство, Министерство сельского хозяйства и мелиорации. Надо сказать открыто, правительство не с могло создать условий крестьянам. Простой пример, мы покупаем дорого картошку соседнего Казахстана, а им не можем продать ни одного мешка картошки. Потому что у нас еще не закончились строительные работы фитосанитарных лабораторий, не хватает. Вот в этом же вопрос. Во-вторых, есть много нерешенных вопросов в разработке и принятии законов.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 01.11.2019/стр.2