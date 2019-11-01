Не стали считаться с Абылгазиевым…

В апреле текущего года было введено ограничение в 100 тысяч рублей на денежные переводы из России.

На прошлой неделе в Москве состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Участвовавший на заседании премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поднимал вопрос об отмене ограничения. Но просьбу Абылгазиева оставили без внимания. Это доказательство того, что Россия не восприняла всерьез позицию кыргызской власти. Таким образом, наш глава правительства вернулся побледневшим, не сумев найти общий язык даже по простому вопросу.

Источник: газета «Фабула пресс» №39 от 01.11.2019 / стр. 5