Не стали считаться с Абылгазиевым…

В апреле текущего года было введено ограничение в 100 тысяч рублей на денежные переводы из России.
На прошлой неделе в Москве состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Участвовавший на заседании премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поднимал вопрос об отмене ограничения. Но просьбу Абылгазиева оставили без внимания. Это доказательство того, что Россия не восприняла всерьез позицию кыргызской власти. Таким образом, наш глава правительства вернулся побледневшим, не сумев найти общий язык даже по простому вопросу.
Источник: газета «Фабула пресс» №39 от 01.11.2019 / стр. 5
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!