Таабылды Тиллаев, депутат ЖК, фракция «Республика – Ата Журт»: «Сегодняшний день уже завтра может настичь президента»

Но власть никогда не должна вмешиваться в работу судей.
— На что намекает закрытое прохождение политических судебных процессов?
— Не могу комментировать работу судей, вынесенные решения. Но власть никогда не должна вмешиваться в работу судей. Если судьи выполняют заказ власти, то после смены власти обязательно ответят и давшие заказ, и исполнившие заказ. Если власть замешана в незаконных делах, то эта вещь завтра же может настичь президента. По-моему, вроде все проходит в рамках закона. Ведь тот же МВД, Генеральная прокуратура говорят, что все делается в рамках закона.
— Темирлан Султанбеков по поводу шумихи на ТЭЦ написал заявление против Асылбека Жээнбекова в Генеральную прокуратуру. Сможет ли Генеральная прокуратура по данному поводу возбудить уголовное дело?
— По-моему, неправильно предъявлять обвинение парламенту. Поскольку парламент коллегиальный орган, вопрос решается голосованием. Здесь невиновен и парламент, невиновен и спикер. Здесь вина в правительстве и исполнительной власти. Если на то пошло, то и в законе написано: депутат не отвечает за сказанные слова, вынесенное решение. Я к тому, что по шумному скандалу на ТЭЦ Асылбек Жээнбековневиновен. Думаю, написанное Темирланом Султанбековым заявление в Генеральную прокуратуру безосновательно.
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