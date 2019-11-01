Таабылды Тиллаев, депутат ЖК, фракция «Республика – Ата Журт»: «Сегодняшний день уже завтра может настичь президента»

Но власть никогда не должна вмешиваться в работу судей.

— На что намекает закрытое прохождение политических судебных процессов?

— Не могу комментировать работу судей, вынесенные решения. Но власть никогда не должна вмешиваться в работу судей. Если судьи выполняют заказ власти, то после смены власти обязательно ответят и давшие заказ, и исполнившие заказ. Если власть замешана в незаконных делах, то эта вещь завтра же может настичь президента. По-моему, вроде все проходит в рамках закона. Ведь тот же МВД, Генеральная прокуратура говорят, что все делается в рамках закона.

— Темирлан Султанбеков по поводу шумихи на ТЭЦ написал заявление против Асылбека Жээнбекова в Генеральную прокуратуру. Сможет ли Генеральная прокуратура по данному поводу возбудить уголовное дело?

— По-моему, неправильно предъявлять обвинение парламенту. Поскольку парламент коллегиальный орган, вопрос решается голосованием. Здесь невиновен и парламент, невиновен и спикер. Здесь вина в правительстве и исполнительной власти. Если на то пошло, то и в законе написано: депутат не отвечает за сказанные слова, вынесенное решение. Я к тому, что по шумному скандалу на ТЭЦ Асылбек Жээнбековневиновен. Думаю, написанное Темирланом Султанбековым заявление в Генеральную прокуратуру безосновательно.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 01.11.2019/стр.3