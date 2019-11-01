Экс-замминистра образования не согласна с тем, что на бюджете надо обучать только айтишников

«Может получиться так, что мы выучим специалистов для других стран»
Прежде чем говорить о том, каких специалистов нужно обучать на бюджетных местах, необходимо провести анализ, которого в Кыргызстане никогда не было. Таким мнением с Vesti.kg поделилась экс-замминистра образования и науки, бывший депутат ЖК Эльмира Иманалиева.
- Сложно говорить о том, какие именно профессии могут быть востребованы, так как данный вопрос глубоко не анализировался, - сказала она. - Сейчас депутат говорит о том, что нам надо обучать айтишников и программистов, но стоит посмотреть на то, смогут ли они потом найти работу и получать достойную заработную плату. Потому что в итоге может выйти так, что мы выучим специалистов для других стран.
Поясним, депутат Дастан Бекешев на заседании парламента поделился мнением о том, что 80 процентов бюджетных мест в вузах должны отдаваться программистам и айтишникам. Он связывает это с необходимостью реализации программы цифровизации в Кыргызстане.
«Нам нужно выращивать свои кадры, а то мы делим 5 тысяч бюджетных мест на разных специалистов, а в итоге ничего не получаем», - заключил он.
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