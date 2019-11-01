"Бишкектеплосеть" начала подавать тепло горожанам. Кому подключат в первую очередь

ОАО "Бишкектеплосеть" начало подавать тепло горожанам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Сегодня, 1 ноября, согласно распоряжению мэрии Бишкека №-235р от 31 октября 2019 года, в столице начался отопительный сезон.

Сообщается, что подключение объектов к отоплению продлится несколько дней.

В первую очередь отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты. Во вторую очередь – в жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию.

Абоненты, имеющие долги, будут подключены в последнюю очередь.

"При подключении жилого дома нужно сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей жилых домов. Это ускорит поступление отопления в квартиры", - отметили в ведомстве.

Горячая линия "Бишкектеплосети"



Телефоны горячей линии ОАО "Бишкектеплосеть" в случае отсутствия отопления и аварийных ситуаций:

Центр поддержки потребителей – 0312 61 11 69, 1980;

дежурные инженеры центрального района – 0312 36 57 19, 0312 30 07 67;

дежурные инженеры южного района – 0312 51 06 22, 0312 21 74 06;

диспетчерская служба – 0312 56 85 58.



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