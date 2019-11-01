Канат Жумадылов, хирург: «После лапароскопии пациент может ходить через 3-4 часа»

Здоровье населения играет первостепенную роль в развитии страны.

В странах, где развита медицина и достаточно необходимого оборудования, проблемы со здоровьем решаются быстрее. Например, мы частенько видим объявления с просьбой помочь больному человеку оплатить лечение за границей. Поэтому как никогда актуально приобрести необходимое оборудование для медицинской отрасли страны.

«Лапароскопия – прогрессирующий метод в сфере медицины»

Главное богатство в жизни человека – здоровье. Если нет здоровья, то жизнь будет под угрозой. Поэтому важно инвестировать в здоровье населения. Должны быть специалисты, знающие свое дело, лекарства и оборудование. «Кумтор Голд Компани» приобрел для районной больницы в Кызыл-Суу аппарат для лапароскопии из Германии, который позволяет провести различные операции для больных. После приобретения такого оборудования все больше людей съезжаются в больницу из различных районов Иссык-Кульской области. Проведение операции с помощи аппарата для лапароскопии – это современный метод в операции. Преимущество заключается в том, что при проведении операции не нужно совершать большой надрез, чтобы оперировать медицинскими инструментами. Лапароскопия позволяет провести надрез, диаметром в 0,5-3 см. Пациент после операции быстро восстанавливается, а надрез быстро заживает. Канат Жумадылов пользуется аппаратом и уже поставил на ноги многих пациентов. Вот что он рассказал о проделываемой работе.

- По всему району только у нас есть аппарат лапароскопии, который мы получили в подарок от компании «Кумтор». Есть еще в Балыкчы и в Караколе, но, говорят, те аппараты сделаны в России. А у нас современная модель, из Германии. Этот аппарат позволяет нам проводить все виды хирургических и гинекологических операций. Лапароскопия сейчас развивается во всем мире. Для нашего района можно считать большим достижением приобщение к методу, соответствующему мировым стандартам. Сначала мы выясняем, какой орган нужно прооперировать. Делаем надрез в нужном месте и оперируем при помощи аппарата. Например, вчера прооперировали желчный пузырь пациента. После полудня он проснулся от наркоза, а через 3-4 часа самостоятельно ходил. Сегодня самостоятельно ходит, садится, встает.

«Аппарат стоит 70 тысяч евро»

Канат Жумадылов познакомил нас с 2 пациентами, рассказал об их самочувствии и спешно убежал на операцию. Мы же побеседовали с первым заместителем акима Джети-Огузского района Уланбеком Далиевым.

- Численность населения Джети-Огузского района превышает 100 тысяч человек, число сел здесь – 43. Помимо этой больницы у нас функционируют 6 ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), 6 групп семейных врачей. В нашу больницу Канат Жумадылов пришел как главврач. Он врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Так как в наш район пришел такой опытный специалист, нам нужно было создать необходимые условия. Руководство района создало комиссию и направило предложение в «Кумтор». Они рассмотрели предложение, убедились в его актуальности, выделили деньги на аппарат для лапароскопии. Предположительно купили за 70 тысяч евро (5 783 824 сома). До этого из-за отсутствия необходимого оборудования больные ехали в Бишкек. Также лечились в Караколе. Но у нас большая очередь, поэтому там они попадали в большую очередь. Сейчас, напротив, из других районов едут в наш район, чтобы перенести операцию.

Источник: газета «Супер-Инфо» №887 от 31.10.2019 / стр. 4, gezitter.org