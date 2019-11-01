Депутаты приняли закон, запрещающий добычу урана

31 октября принят закон, запрещающий добычу урана в Кыргызстане.
Указанный проект рассмотрен и поддержан в третьем чтении. Согласно закону, запрещается деятельность, связанная с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений на территории страны. Законопроект поддержали 110 депутатов, один народный избранник проголосовал «против».
Данный закон вступит в силу после подписания президентом.
Добавим, инициировали законопроект депутаты Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Мыктыбек Абдылдаев, Бактыбек Турусбеков, Дастан Бекешев, Алтынбек Жунус уулу.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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