Депутаты приняли закон, запрещающий добычу урана

31 октября принят закон, запрещающий добычу урана в Кыргызстане.

Указанный проект рассмотрен и поддержан в третьем чтении. Согласно закону, запрещается деятельность, связанная с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений на территории страны. Законопроект поддержали 110 депутатов, один народный избранник проголосовал «против».

Данный закон вступит в силу после подписания президентом.

Добавим, инициировали законопроект депутаты Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Мыктыбек Абдылдаев, Бактыбек Турусбеков, Дастан Бекешев, Алтынбек Жунус уулу.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org