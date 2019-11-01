Кыргызстанский гражданин пропал без вести, уехав на базар в Таджикистан

Без вести пропал житель Ак-Сайского айыльного округа Баткенской области Асылбек Каримов с тех пор, как уехал в Таджикистан на базар.
По информации, житель области уехал на базар «Чарку» Таджикистана 24 октября.
Во время нахождения на базаре Таджикистана пропавший гражданин был задержан сотрудниками местной милиции. Сейчас таджикская сторона сообщила о возбуждении на него уголовного дела по статье «незаконное пересечение границы».
Баткенский областной отдел внутренних дел зарегистрировал 24 октября данный факт в Едином реестре преступлений и проступков. Сообщается, в настоящее время по этому делу идут соответствующие работы.
В общем, лучше не ездить в Таджикистан на базар.
Источник: газета «Жаны ордо» №31 от 01.11.2019/стр.2, gezitter.org
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