Ширин Айтматова усиленно атакует

С высокой скоростью идут ходы в политике дочери Чингиза Айтматова, экс-депутата Ширин Айтматовой.

В рамках программы «Умут-2020» Айтматова раскрывает облики многих коррупционеров. Также она поднимает важные вопросы в стране, удовлетворяет общественность. На днях она обнародовала свое расследование о продаже библиотеки в бытность Каната Исаева мэром Токмока, из-за чего умер сотрудник мэрии. Лидер партии «Кыргызстан» Исаев заявил, что все это сплетни и подаст на Ширин в суд. Но общественность сочувствует Айтматовой.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 01.11.2019/стр.4, gezitter. org