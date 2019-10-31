ФОТО. Фельдшерско-акушерский пункт в Таласской области шокировал пользователей соцсети своей убогостью

Фотографии фельдшерско-акушерского пункта в Таласской области шокировали пользователей соцсети Facebook своей убогостью.

Пользователь прислал их администратору группы на условиях анонимности. «ФАП в Таласской области. 21 век. Ждем от вас новые фото», — написал к посту с фотографиями администратор.

Публикация снимков вызвала множество комментариев и репостов. «В Оше тоже есть такие ФАПы», — написал один из пользователей.