ФОТО. Фельдшерско-акушерский пункт в Таласской области шокировал пользователей соцсети своей убогостью

Фотографии фельдшерско-акушерского пункта в Таласской области шокировали пользователей соцсети Facebook своей убогостью.
Пользователь прислал их администратору группы на условиях анонимности. «ФАП в Таласской области. 21 век. Ждем от вас новые фото», — написал к посту с фотографиями администратор.
Публикация снимков вызвала множество комментариев и репостов. «В Оше тоже есть такие ФАПы», — написал один из пользователей.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!