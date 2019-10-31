Ирина Карамушкина: Дети Атамбаева — успешные бизнесмены. Они развили «Кыргызавтомаш»

Депутат парламента Ирина Карамушкина потребовала прекратить гонения на детей бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом она заявила сегодня на заседании, передает 24.kg.

По ее словам, дети Атамбаева — успешные бизнесмены, они развили производство на ОАО «Кыргызавтомаш», но сейчас активы предприятия арестованы, изымается документация, работа фактически блокирована. Ирина Карамушкина добавила, что аналогичная ситуация и в «Медиа Форуме».

«25 миллионов сомов выплатила компания Атамбаева в виде налогов в казну. У народа сложилось мнение, что сегодня власть пытается вычеркнуть все, что сделал Алмазбек Атамбаев. Кыргызстан не Кокандское ханство, верните закон в страну. Никто из родственников бывшего главы государства никогда во время его президентства не занимал высокие государственные посты», — сказала депутат.

Напомним, Ирина Карамушкина находится под домашним арестом. Ее обвиняют в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства в селе Кой-таш.





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