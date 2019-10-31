Дастан Бекешев: Бизнесмены идут на сделку со следствием, чтобы не сидеть в СИЗО

Депутат Дастан Бекешев выступил против заключения под стражу фигурантов экономических преступлений. Об этом он заявил на заседании парламента сегодня, 31 октября.
"Год назад я предлагал законопроект. Не знаю, из-за чьих интересов он не продвигается. Сейчас идет такая практика, когда при возбуждении уголовных дел по экономическим преступлениям руководителей компаний сначала заключают в СИЗО, а потом следователи требуют, чтобы бизнесмены выплатили определенную сумму. За счет этого правоохранительные структуры пополняют антикоррупционный счет. Сидеть никому не хочется, и коммерсанты заключают со следствием сделки. В правовом государстве не должно быть так, по-моему", - сказал он.
Поэтому я предложил законопроект, согласно которому не нужно отправлять подследственных по экономическим преступлениям в СИЗО. Нужно применять либо залог, либо подписку о невыезде. Должна быть такая альтернатива.
По его словам, на содержание СИЗО при УПМК уходит 100 млн сомов, а на СИЗО ГСИН тратится 200 млн сомов в год.
Эти 300 млн сомов мы тратим на содержание СИЗО.
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