"Женщина не может забеременеть без мужчины". На суд по ТЭЦ просят пригласить TBEA

Подсудимые по делу о модернизации ТЭЦ считают, что в суде должны присутствовать представители TBEA.
Об этом сегодня, 31 октября, они заявили во время допроса Сапара Исакова.
В Свердловском районном суде проходит допрос обвиняемых. Напомним, по делу проходят восемь человек.
Второй день допрашивают Сапара Исакова. Текст допроса в первый день можно прочитать здесь. Сегодня ему задают вопросы подсудимые.
Бывший глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев спросил Сапара Исакова: "Не кажется ли вам, что тут должны присутствовать представители ТВЕА, чтобы понять, какой ущерб нанесли?"
Сапар Исаков ответил: "Да, конечно. Ведь, извините, женщина не может забеременеть без мужчины".
Исаков и Калиев несколько раз подчеркнули, что TBEA выбрал сам Китай, а не Кыргызстан.
URL: https://kaktus.media/400377
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!