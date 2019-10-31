"Женщина не может забеременеть без мужчины". На суд по ТЭЦ просят пригласить TBEA

Подсудимые по делу о модернизации ТЭЦ считают, что в суде должны присутствовать представители TBEA.

Об этом сегодня, 31 октября, они заявили во время допроса Сапара Исакова.

В Свердловском районном суде проходит допрос обвиняемых. Напомним, по делу проходят восемь человек.



Второй день допрашивают Сапара Исакова. Текст допроса в первый день можно прочитать здесь. Сегодня ему задают вопросы подсудимые.

Бывший глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев спросил Сапара Исакова: "Не кажется ли вам, что тут должны присутствовать представители ТВЕА, чтобы понять, какой ущерб нанесли?"

Сапар Исаков ответил: "Да, конечно. Ведь, извините, женщина не может забеременеть без мужчины".

Исаков и Калиев несколько раз подчеркнули, что TBEA выбрал сам Китай, а не Кыргызстан.



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