Цифра дня: Китайская компания вложит $5 млн в систему распознавания лиц в Кыргызстане

Создан цифровизированный командный центр ГУВД Бишкека. Сегодня, 31 октября, президент Сооронбай Жээнбеков, посетил его.
Китайская компания CEIEC вложила $5 млн в создание этого центра. Подчеркивается, что эти деньги выделены в виде оборудования, которое передано Кыргызстану безвозмездно.
В частности, китайская компания установит камеры с функцией распознавания лиц.
Как сообщает пресс-служба ведомства, центр создали для мониторинга обеспечения общественной безопасности с фиксацией личности и распознавания лиц, безопасности граждан, дорожной безопасности, а также для более оперативного реагирования на сообщения, заявления граждан и повышения раскрываемости преступлений и проступков.
В настоящий момент в Бишкеке устанавливается и подключается 60 камер с системой распознавания лиц.
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