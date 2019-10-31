Цифра дня: Китайская компания вложит $5 млн в систему распознавания лиц в Кыргызстане

Создан цифровизированный командный центр ГУВД Бишкека. Сегодня, 31 октября, президент Сооронбай Жээнбеков, посетил его.

Китайская компания CEIEC вложила $5 млн в создание этого центра. Подчеркивается, что эти деньги выделены в виде оборудования, которое передано Кыргызстану безвозмездно.

В частности, китайская компания установит камеры с функцией распознавания лиц.



Как сообщает пресс-служба ведомства, центр создали для мониторинга обеспечения общественной безопасности с фиксацией личности и распознавания лиц, безопасности граждан, дорожной безопасности, а также для более оперативного реагирования на сообщения, заявления граждан и повышения раскрываемости преступлений и проступков.

В настоящий момент в Бишкеке устанавливается и подключается 60 камер с системой распознавания лиц.

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