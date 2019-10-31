Молдокматов даст Чодуеву по шапке, уничтожит?

Всем нам известно, что уже продолжительное время Министерством сельского хозяйства у нас руководят люди, которые путают кобылу с верблюдом.

Вы их хорошо знаете, поэтому имена их называть не будем. Действующий министр Эркинбек Чодуев не оказался лучше них, ведь попал он на эту должность благодаря «политике сватов». Вряд ли мы обрадовались его приходу. Оказался бедолагой, не знающим, как работать. Хорошо знающие о его работе говорят, что если предыдущие министры отломили себе хорошие куски с министерства, то этот пытается проглотить все, что осталось.

С этим не стал мириться патриот, председатель «Замандаша» Жениш Молдокматов, рассказав о дурных делах Чодуева. Он этим не ограничился, пригласив Чодуева и главу правительства на дебаты. Чодуев спрятал голову в песок, так как всерьез испугался дебатов. Молдокматов информировал общественность о том, что 15 ноября проведет общественные слушания, чтобы дать оценку деятельности Министерства сельского хозяйства. В мероприятии будут участвовать политики, эксперты, фермеры, журналисты. Действительно, пора усилить контроль, пока Чодуев вконец не развалил министерство, зажевал и не проглотил… И без того министерство находится «при смерти».

Источник: газета «Багыт.kg» №39 от 30.10.2019 / стр. 3, gezitter. org