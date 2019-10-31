Таабалды Тиллаев, депутат ЖК от фракции «РАЖ»: «Соседи оказывают психологическое и моральное давление на нашу активную молодежь на границе»

Мы дали Министерству иностранных дел протокольное задание провести переговоры и добиться его освобождения.
— Господин Таабалды, что можете сказать о ситуации вокруг Каримова Асылбека, жителя села Таш-Тумшук Ак-Сайского сельского округа?
— Когда он отправился на рынок Чоркух, спецслужбы Таджикистана его задержали, обвинив в незаконном пересечении границы. До сих пор он под стражей. Мы дали Министерству иностранных дел протокольное задание провести переговоры и добиться его освобождения. Что касается того места, там пока линия границы не согласована. Граждане двух стран, живущие у границы, получили определенные привилегии. Несмотря на это, нашего гражданина задержали. Такая история была и до этого. Поэтому правительству следует провести переговоры по этому поводу. Нужно принять решения, позволяющие жителям двух областей свободно въезжать и выезжать, пока не разрешится вопрос делимитации, демаркации.
— Обычно у таких историй есть какая-то причина…
— Есть неподтвержденная информация, которую получил от местных жителей, — соседи оказывают психологическое и моральное давление на нашу активную молодежь на границе.
— 15-20 октября в Баткене прошла встреча сторон по вопросу согласования границ. Наметился ли после этого прогресс?
— Я не могу сказать, что произошел прогресс. Но наличие переговоров – это уже хорошо. Правительству следовало бы на месте ознакомиться с ситуацией, а не сидеть здесь. Тогда бы вопрос быстрее решился.
Источник: газета «Азия news» №42 от 31.10.2019 / стр. 1, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!