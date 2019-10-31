Таабалды Тиллаев, депутат ЖК от фракции «РАЖ»: «Соседи оказывают психологическое и моральное давление на нашу активную молодежь на границе»

Мы дали Министерству иностранных дел протокольное задание провести переговоры и добиться его освобождения.

— Господин Таабалды, что можете сказать о ситуации вокруг Каримова Асылбека, жителя села Таш-Тумшук Ак-Сайского сельского округа?

— Когда он отправился на рынок Чоркух, спецслужбы Таджикистана его задержали, обвинив в незаконном пересечении границы. До сих пор он под стражей. Мы дали Министерству иностранных дел протокольное задание провести переговоры и добиться его освобождения. Что касается того места, там пока линия границы не согласована. Граждане двух стран, живущие у границы, получили определенные привилегии. Несмотря на это, нашего гражданина задержали. Такая история была и до этого. Поэтому правительству следует провести переговоры по этому поводу. Нужно принять решения, позволяющие жителям двух областей свободно въезжать и выезжать, пока не разрешится вопрос делимитации, демаркации.

— Обычно у таких историй есть какая-то причина…

— Есть неподтвержденная информация, которую получил от местных жителей, — соседи оказывают психологическое и моральное давление на нашу активную молодежь на границе.

— 15-20 октября в Баткене прошла встреча сторон по вопросу согласования границ. Наметился ли после этого прогресс?

— Я не могу сказать, что произошел прогресс. Но наличие переговоров – это уже хорошо. Правительству следовало бы на месте ознакомиться с ситуацией, а не сидеть здесь. Тогда бы вопрос быстрее решился.

Источник: газета «Азия news» №42 от 31.10.2019 / стр. 1, gezitter. org