В Кыргызстан не пропустили более 50 тонн яблок из Китая

Фрукты перевозили с нарушением требований к транспортировке скоропортящихся продуктов и без маркировки

Ввоз на территорию Кыргызстана двух партий яблок из Китая общим весом более 50 тонн пресекли 29 октября 2019 года на КПП «Торугарт» на кыргызско-китайской границе. Об этом сообщают в министерстве сельского хозяйства КР.

«При проверке сопроводительных документов и осмотре груза установили, что партии подкарантинной продукции перевозили с нарушениями технических регламентов и Единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС (требования к транспортировке скоропортящихся продуктов) и при отсутствии маркировки», - говорится в сообщении.

Под контролем должностных лиц Департамента карантина растений партии подкарантинную продукцию направили обратно в Китайскую Народную Республику.



vesti.kg