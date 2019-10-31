В Кыргызстан не пропустили более 50 тонн яблок из Китая

Фрукты перевозили с нарушением требований к транспортировке скоропортящихся продуктов и без маркировки
Ввоз на территорию Кыргызстана двух партий яблок из Китая общим весом более 50 тонн пресекли 29 октября 2019 года на КПП «Торугарт» на кыргызско-китайской границе. Об этом сообщают в министерстве сельского хозяйства КР.
«При проверке сопроводительных документов и осмотре груза установили, что партии подкарантинной продукции перевозили с нарушениями технических регламентов и Единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС (требования к транспортировке скоропортящихся продуктов) и при отсутствии маркировки», - говорится в сообщении.
Под контролем должностных лиц Департамента карантина растений партии подкарантинную продукцию направили обратно в Китайскую Народную Республику.
vesti.kg
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