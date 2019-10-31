Эксперт: Не все депутаты ЖК поддерживают «антикитайские» настроения

Марлен Маматалиев подозревает, что основная цель КНР - выдать Кыргызстану как можно больше кредитов, а впоследствии отобрать у нас всё

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в интервью радио «Марал» заявил, что выступает против китайских проектов на территории Кыргызстана.

Он считает неправильным предоставление китайским компаниям земель, имеющих стратегическую важность.

«Их основная цель - выдать как можно больше кредита Кыргызстану, а когда не сможем выплатить - отобрать все», - уверен Маматалиев.

Политолог Табылды Акеров, комментируя это заявление, напомнил, что высказывания народных избранников должны быть корректными.

- Депутат, конечно, имеет право делать какие-либо заявления на актуальные темы, но высказывания должны быть корректны и обоснованы, - сказал эксперт Vesti.kg. - Общественность сегодня активно следит за выступлениями парламентариев, поскольку близятся выборы. Народные избранники в свою очередь стараются привлечь к себе внимание, и их выступления могут быть популистскими.

Вместе с тем Акеров отметил, что в Кыргызстане далеко не все парламентарии поддерживают «антикитайские» настроения.

- Депутат Махабат Мавлянова выступала в поддержку сотрудничества с Китаем в области туризма, - привел пример он. - Однако в ее адрес поступил шквал критики.

vesti.kg