Эксперт: Не все депутаты ЖК поддерживают «антикитайские» настроения

Марлен Маматалиев подозревает, что основная цель КНР - выдать Кыргызстану как можно больше кредитов, а впоследствии отобрать у нас всё
Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в интервью радио «Марал» заявил, что выступает против китайских проектов на территории Кыргызстана.
Он считает неправильным предоставление китайским компаниям земель, имеющих стратегическую важность.
«Их основная цель - выдать как можно больше кредита Кыргызстану, а когда не сможем выплатить - отобрать все», - уверен Маматалиев.
Политолог Табылды Акеров, комментируя это заявление, напомнил, что высказывания народных избранников должны быть корректными.
- Депутат, конечно, имеет право делать какие-либо заявления на актуальные темы, но высказывания должны быть корректны и обоснованы, - сказал эксперт Vesti.kg. - Общественность сегодня активно следит за выступлениями парламентариев, поскольку близятся выборы. Народные избранники в свою очередь стараются привлечь к себе внимание, и их выступления могут быть популистскими.
Вместе с тем Акеров отметил, что в Кыргызстане далеко не все парламентарии поддерживают «антикитайские» настроения.
- Депутат Махабат Мавлянова выступала в поддержку сотрудничества с Китаем в области туризма, - привел пример он. - Однако в ее адрес поступил шквал критики.
vesti.kg
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