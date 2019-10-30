Бывший соратник Текебаева пишет книгу про Курманбека Бакиева

Бывший соратник Текебаева пишет книгу про Курманбека Бакиева

Бывший член Конституционного совещания в 2010 году Асейин Саралаев, ныне проживающего в Казахстане, намерен написать книгу про беглого президента Курманбека Бакиева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, книга будет называться "Ложь и правда".

"Эти два месяца прожил в размышлениях о годах президентства Курманбека Бакиева. Именно в эти годы я активно включился в политическую жизнь страны. Все свои впечатления я записывал в дневнике, которые я собрал и проанализировал. И прежде всего в каждом случае я пытаюсь понять, где правда, а где ложь. Все разговоры про Бакиева во времена Атамбаева я сравнил со своими личными впечатлениями, мнениями экспертов и СМИ, а также с архивными данными и экономическими показателями. Во всем этом я попытался найти истину.

Я нахожусь вблизи Алматы на горе Кок-Тюбе, где написал первые строчки своей книги. Ее я посвящаю 70-летию Курманбека Бакиева", - написал он.

Отметим, по данным СМИ, Асейин Саралаев в 2010 году был членом Конституционного совещания, председателем которого был лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Этот орган, напомним, занимался внесением изменений в Конституцию.

Про Саралаева также пишут, что он какое-то время поддерживал партию "Ата Мекен".





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