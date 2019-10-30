Вице-премьер-министр КР о внешнем долге: Дай Бог, выплатим

Вопрос о мерах по выплате внешнего долга Кыргызстана 29 октября подняла депутат Аида Касымалиева в ходе обсуждения проекта бюджета на 2020 год на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Она выразила беспокойство по поводу механизмов выплаты внешнего долга в случае, если Кыргызстан не сможет выполнить свои финансовые обязательства. Министр финансов КР Бактыгуль Жээнбаева проинформировала, что основной объем выплат по внешнему долгу придется на 2025 год и пик будет в 2028 году.

Министр экономики Санжар Муканбетов сообщил, что на сегодняшний день уровень долга составляет 48% к ВВП, критическим считается 80%. Первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов заверил, что Кыргызстан не будет расплачиваться по долгам своими землями.

- Правительство КР дало четкий ответ по данному вопросу, - цитирует слова Кубатбека Боронова пресс-служба Жогорку Кенеша, отмечая, что вице-премьер-министр добавил "Дай Бог, выплатим".

- Расшифруйте ваше высказывание "дай Бог, выплатим". У вас нет плана, нет конкретного видения в вопросе по выплатам долга. Дайте четкие и ясные ответы,- потребовала Аида Касымалиева.

URL: https://www.vb.kg/382870

